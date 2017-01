Logitech stelt betaalbare G203 Prodigy gaming-muis voor

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 20 januari 2017 15:50, bron: Logitech

Logitech heeft zijn assortiment betaalbare gaming-muizen uitgebreid met de G203 Prodigy, die de vertrouwde symmetrische vorm behoud.

De sensor is naar verluidt in thuisland Zwitserland samengesteld en is in te stellen in resoluties tussen de 200 en 6.000 DPI, met een maximale acceleratie van 25 G en een snelheid tot 200 ips. Zoals praktisch bij iedere moderne muis die er toe doet, is onder het logo ook RGB-verlichting in 16,8 miljoen kleuren niet vergeten. De primaire knoppen moeten een levensduur hebben van 10 miljoen kliks, terwijl de teflon voetjes op een muismat goed moeten zijn voor 250 kilometer.

In Europa wordt de Logitech G203 Prodigy aangeboden voor 44,99 euro.