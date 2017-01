ASUS gaat concurrentie aan met Raspberry Pi

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 20 januari 2017 20:21, bron: TrustedReviews

Vandaag heeft ASUS een nieuwe single-board computer aangekondigd onder de naam Tinker Board. Deze moet vooral de concurrentie aangaan met de Raspberry Pi, al is hij wel wat duurder. Als besturingssysteem kan de gebruiker kiezen tussen Debian en Kodi.

Daarvoor krijg je echter ook wat meer processorkracht terug: het Tinker Board is gebaseerd op een Rockchip RK3288-processor met vier Cortex-A17-cores op 1,8 GHz (die in tegenstelling tot de concurrent niet over een x64-instructieset beschikt). Verder is 2 GB LPDDR3-werkgeheugen op het bord gesoldeerd, het dubbele van de Pi 3.

Ondersteuning voor 802.11n WiFi en Bluetooth 4.0 is ook in de chip te vinden; er is zelfs een aansluiting te vinden om hier een externe antenne op aan te sluiten. ASUS heeft het apparaat daarnaast uitgerust met onder andere Micro-USB, een 3,5mm audio jack, viermaal USB 2.0, gigabit ethernet en een HDMI 2.0-uitgang. Tot slot zijn losse display- en camera-ingangen niet vergeten, evenals een 40-pin GPIO-header.

De ASUS Tinker Board is in Groot Brittannië per direct verkrijgbaar voor 55 Britse Pond, omgerekend zo'n 64 euro.