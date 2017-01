Benchmarkdatabase onthult details nieuwe Moto Z

Door Michiel Berkhout zaterdag 21 januari 2017 18:09, bron: NextPowerUp

Afgelopen voorjaar introduceerde Motorola (tegenwoordig onderdeel van Lenovo) de Moto Z-reeks, een reeks van high-end smartphones die zich onderscheiden door de mogelijkheid om verschillende features toe te voegen met behulp van de zogenaamde Moto Mods accessoires. Naar verluidt werkt de smartphonefabrikant nu aan een vernieuwde versie, tot op heden aangeduid als de Moto Z (2017), waarvan enkele specificaties verschenen zouden zijn in de benchmarkdatabase van Geekbench.

In de database is namelijk Motorola-smartphone opgedoken met de codenaam XT1650, die wordt aangedreven door een SoC met de codenaam msm8998. Deze chip is beter bekend onder de naam Snapdragon 835 en het betreft de nieuwe high-end chip van Qualcomm. In het verschenen toestel wordt hij gecombineerd met 4 GB RAM. Het ligt echter voor de hand dat het een basismodel betreft en dat er ook een variant met minimaal 6 GB RAM zal verschijnen. Op het moment van testen stond Android 7.1.1 ‘Nougat’ geïnstalleerd. Het is nog onduidelijk of hij mogelijk al tijdens het MWC 2017 verschijnt.