Geheugenprijzen stijgen met nog eens een kwart in eerste kwartaal 2017

Door Ewout ter Hoeven maandag 23 januari 2017 07:02, bron: DRAM Exchange

In de computerwereld kent de geheugenmarkt een van de grootste fluctuaties in prijzen. Waar deze zomer de DRAM-prijzen relatief laag waren, zijn deze in de afgelopen drie maanden met een kwart gestegen en zullen in het eerste kwartaal van dit jaar nog eens met een kwart verder stijgen.

De geheugenmarkt is erg afhankelijk van vraag en aanbod. Vooral de servermarkt zit in de groei en heeft meer geheugen nodig, maar ook de mobiele sector doet het goed. Tegelijkertijd wordt er slechts 19% meer geheugen geproduceerd dan vorig jaar, terwijl voorgaande jaren dit tegen de 30% aan lag.

Een aantal grote DRAM-producenten heeft besloten minder te produceren, zodat ze hogere marges kunnen vragen over hun producten. Daarnaast zijn diverse fabrikanten bezig met de transitie naar 3D NAND, waardoor de capaciteit tijdelijk lager is. Hierdoor zullen de hoge geheugenprijzen waarschijnlijk heel 2017 stand houden, waar de geheugenfabrikanten natuurlijk van profiteren.