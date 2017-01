Toshiba gaat mogelijk gedeelte chipdivisie verkopen

Door Tomas Hochstenbach maandag 23 januari 2017 08:49, bron: Reuters

Toshiba is mogelijk van plan om een gedeelte van zijn winstgevende chipdivisie van de hand te doen. Door problemen bij de nucleaire tak in Amerika dreigt een afschrijving van miljarden dollars, maar door boetes na een financieel schandaal twee jaar terug heeft het bedrijf weinig cash in huis. Een aandeel in het bedrijf verkopen lijkt de enige uitweg.

Volgens diverse persbureaus is Western Digital de meest waarschijnlijke kandidaat. Het door WD overgenomen Sandisk beheert samen met Toshiba reeds een fabriek voor de productie van flashgeheugen. Twintig tot dertig procent van de chipdivisie, die meer dan tien miljard dollar waard is, zou in de etalage staan. Na Samsung is Toshiba de grootste fabrikant van flashgeheugen ter wereld.

WD wil niet reageren op de geruchten, maar de verkoop van een aandeel in Toshiba's chipdivisie aan een concurrent zou wel langdurige onderzoeken van mededingingsautoriteiten vergen. Daarom wordt er ook gekeken naar andere investeerders en hulp van de Japanse overheid als mogelijke opties. Een meerderheidsaandeel afstaan is volgens een directeur echter geen optie.

Van de geheugendivisie van Toshiba wordt in het komende jaar veel verwacht. Waar Samsung de afgelopen jaren een voorsprong opbouwde met zijn 3D NAND, heeft Toshiba recentelijk vóór Samsung productierijpe samples van 64-laags geheugen verspreid. De massaproductie daarvan moet in de komende maanden aanvangen. Door de transities van verschillende fabrikanten naar 3D NAND is de productiecapaciteit voorlopig beperkt, waardoor de geheugenprijzen in de lift zitten.



Toshiba produceert al geheugenchips samen met WD-dochter Sandisk.