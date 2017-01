Palit introduceert opgevoerde GTX 1080 Dual OC

Door Steven Swart maandag 23 januari 2017 21:20, bron: Guru3D

Wie een GeForce GTX 1080 zoekt, kan bij genoeg sub-vendors van grafische kaarten terecht. Ook Palit heeft een divers aanbod en vult dit nu aan met de GTX 1080 Dual OC.

De GTX 1080 Dual OC van Palit is de nieuwste toevoeging van de fabrikant. De GP104-GPU is onder handen genomen en werkt op 1620 MHz. Echter kan deze frequentie via Boost ook worden verhoogd tot 1759 MHz. Het 8GB aan geheugen werkt nog steeds op 5000 Mhz. De grafische kaart heeft een nieuwe printplaat gekregen met een verbeterde stroomvoorziening. De koeler beschikt over twee ventilatoren die pas in actie komen bij zware belasting.

Aan de achterzijde van de GeForce GTX 1080 Dual OC van Palit vindt men driemaal DisplayPort, HDMI en DVI. De adviesprijs is helaas nog niet gegeven.