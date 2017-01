Mushkin introduceert zijn eerste mechanische toetsenbord: Carbon KB-001

Door Luuk van Gestel dinsdag 24 januari 2017 07:39, bron: Techreport, Techpowerup, Hexus

Mushkin staat het meest bekend om zijn geheugenproducten. Het bedrijf is van plan zijn assortiment te verbreden en hoopt zo meer cash in het laatje te brengen door een graantje mee te pikken uit de florerende markt voor gaminghardware. Daarom komt het bedrijf met zijn eerste mechanische toetsenbord genaamd de Carbon KB-001.

De bovenkant van de behuizing van het mechanisch toetsenbord is gemaakt uit 'aircraft grade' CNC uitgefreesd geanodiseerd aluminium. Daaronder worden de toetsen ondersteund door een dubbellaags PCB van glasvezel. Aan de voorzijde zien we een vaste, hellende polssteun.

De Carbon KB-001 bevat RGB-verlichting (per toets in te stellen) en Kailh Brown switches. Het is niet duidelijk of er opties komen voor andere switches. Volgens Mushkin heeft het toetsenbord een volledige n-key rollover, een Windows key lock, anti-ghosting en een gevlochten kabel.

De prijs van de Mushkin Carbon KB-001 zou rond 70 dollar moeten liggen. Het is nog niet bekend wanneer het toetsenbord in de schappen komt te liggen.



Afbeelding via Hexus