Geen Snapdragon 835 voor veel nieuwe Android-vlaggenschepen

Door Michiel Berkhout dinsdag 24 januari 2017 15:17, bron: NextPowerUp

De Android-vlaggenschepen van dit jaar, van verschillende smartphonefabrikanten, zullen niet de beschikking krijgen over de nieuwe high-end SoC van Qualcomm; de Snapdragon 835. Naar verluidt staat Samsung vooraan in de rij en is een groot deel van de chips gereserveerd voor de Galaxy S8.

Ruim anderhalve week geleden onthulde HTC de U Ultra, die nog werd voorzien van een Snapdragon 821. Het lijkt erop dat verschillende fabrikanten dit voorbeeld noodgedwongen moeten volgen. Volgens de laatste geruchten zal onder meer de toekomstige LG G6 niet over de Snapdragon 835 beschikken en naar alle waarschijnlijkheid moet ook de Xiaomi Mi 6 het met de Snapdragon 821 uit 2016 stellen.