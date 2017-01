Gebruikers Galaxy S7 Edge klagen over roze streep

Door Michiel Berkhout dinsdag 24 januari 2017 19:56, bron: NextPowerUp

Verschillende gebruikers van de Samsung Galaxy S7 Edge klagen over de aanwezigheid van een streep door hun scherm. Het gaat om een roze streep die verticaal door het scherm loopt en zonder een duidelijke aanwijsbare oorzaak zou zijn ontstaan. Samsung adviseert de getroffen gebruikers om hun toestel op te sturen, zodat het bedrijf een onderzoek naar de oorzaak van het probleem kan starten.

Ondanks het bovenstaande advies van Samsung, geven verschillende gebruikers aan dat ze in het verleden flink hebben moeten betalen om het scherm te laten vervangen toen ze met het probleem te maken kregen. Het is vooralsnog onduidelijk of zij hun geld terugkrijgen. Hoewel meerdere gebruikers met hetzelfde probleem kampen lijkt het tot op heden niet om een grootschalig probleem te gaan.