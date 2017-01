Razer introduceert nieuw type switch op BlackWidow Chroma V2

Door Mitchell Dragt woensdag 25 januari 2017 12:45, bron: Razer

Razer heeft aangekondigd dat het zijn mechanische toetsenborden onder handen gaat nemen. De BlackWidow V2-serie moet de huidige line-up gaan vervangen. Nieuw is onder andere een iets aangepast ontwerp, de optie voor een nieuw soort switch en een magnetische polssteun. De BlackWidow Chroma V2 is het eerste model.

Dit mechanische toetsenbord met RGB-verlichting krijgt alle bovenstaande nieuwtjes. Razer gebruikt al langere tijd zijn eigen switches, met tot nu toe de keuze uit groen of oranje. Hieraan wordt een gele toegevoegd, welke lineair is, een activeringskracht van 45 gram heeft, minder geluid moet produceren en een kleinere travel heeft. Dit laatste om toetsen sneller in te kunnen drukken. De levensduur blijft met 80 miljoen aanslagen gelijk. Zoals gezegd komt er ook een magnetisch vast te zetten polssteun bij dit model.

Verder blijft het model grotendeels gelijk met RGB-verlichting in elke toets, instelbaar via de software. Ook macro's en game-profielen worden via de software geregeld. Er zit een 3,5 mm-audiopoort op, met USB-passthrough. De kabel is er een met gevlochten isolatie voor extra stevigheid.

Op dit moment worden de eerste modellen al verscheept tegen dezelfde prijs als het vorige model - € 199,99.