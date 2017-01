Acer kondigt nieuwe Chromebook Spin 11 (R751T) aan op de BETT 2017

Door Richard Schouw woensdag 25 januari 2017 08:10, bron: Acer

Acer heeft op de BETT 2017 in Londen zijn nieuwe Acer Chromebook Spin 11 (R751T) aangekondigd. Deze convertible Chromebook is speciaal ontworpen voor gebruik in de klas en wordt geleverd inclusief een stylus op basis van de Wacom EMR (Electro-Magnetic Resonance) technologie. De ruggedized Chromebook kent vier verschillende gebruiksmodi, die volgens de maker ideaal zijn voor de moderne leeromgeving. Daarnaast wordt voorzien in ondersteuning voor Android apps via de Google Play Store.

Met de Wacom EMR stylus kunnen scholieren digitaal tekenen, schetsen, notities maken, ideeën verzamelen en meer, terwijl het scherm schoon blijft. De EMR stylussen bevatten geen batterijen en moeten bestand zijn tegen vallen. Het touchscreen van de Spin 11 is beschermd door Antimicrobial Corning Gorilla Glass, waarbij de antimicrobial eigenschappen mogelijk worden gemaakt door ingebed ionisch zilver.

Het 360° dual-torque scharnier voorziet in onderstaande gebruiksmodi:

Tentmodus voor omgevingen waar de ruimte beperkt. Deze modus is handig voor het weergeven van videocontent en moet een stevige basis bieden voor touchscreen interacties met apps en webpagina’s.

Tabletmodus voor mobiel gebruik, maar ook voor gebruik van de stylus. Een tweede Acer HD wide view webcam boven het toetsenbord moet daarnaast de mogelijkheid bieden om foto's en video's te maken op dezelfde manier als met een tablet

Weergavemodus voor de weergave van bijvoorbeeld interactieve instructievideo's tijdens de les, of voor apps waarbij weinig interactie met het touchscreen nodig is.

Laptopmodus voor typen en interactie met apps via een volledig toetsenbord.

Door het ontwerp op basis van de U.S. MIL-STD 810G militaire norm is de Chromebook robuust en bestand tegen dagelijks gebruik en druk. Het apparaat kan er bijvoorbeeld tegen als deze van een tafel valt of wanneer er met een schooltas wordt gegooid. Dankzij de versterkte structuur van het chassis en de rubberen bumper rondom het toetsenbord is de Spin 11 bestand tegen vallen van hoogten van maximaal 122 cm, terwijl tevens is voorzien in een afvoersysteem waarmee maximaal 330 ml gemorste vloeistof kan worden opgevangen en uit de buurt van belangrijke onderdelen kan worden gehouden. Als extra bescherming tegen schade is het toetsenbord voorzien van verzonken toetsen, waarmee wordt voorkomen dat scholieren de toetsen verwijderen, verwisselen of het toetsenbord op een andere manier beschadigen.

De R751T maakt gebruik van het Chrome besturingssysteem. Bovendien is de Chromebook voorzien van een 11.6 inch HD IPS touch beeldscherm en een Intel Celeron quad-core processor N3450 of N3350, afhankelijk van het model. Er is 4 GB/8 GB LPDDR4 werkgeheugen aanwezig en 32 GB/64 GB opslag op basis van eMMC flashgeheugen.

De draadloze verbinding werkt via 2X2 MIMO 802.11ac Wi-Fi en Bluetooth 4.2, terwijl bekabelde verbinding beschikbaar is via 2 USB type-C poorten (USB 3.1 Gen 1, DisplayPort via USB-C en USB-opladen), twee type-A USB 3.0 poorten en een MicroSD kaartlezer. De Spin 11 weegt 1,4 kg en meet 296 (B) x 206 (D) x 20.5 (H) mm. Bovendien heeft de Chromebook een batterijduur van maximaal 10 uur.