Apple voert met iOS 10.3 APFS-bestandssysteem in

Door Mitchell Dragt woensdag 25 januari 2017 18:34, bron: ArsTechnica (1), Apple, (2)

Apple gaat in iOS 10.3 een omschakeling maken naar een nieuw, eigen bestandssysteem. Vooralsnog wordt er gebruik gemaakt van HFS+, maar met de update wordt dat APFS. Dit bestandssysteem werd vorig jaar al door het bedrijf geïntroduceerd en is beter geoptimaliseerd voor flash-opslag en moet betere beveiliging bieden.

APFS maakt gebruik van copy-on-write om meerdere kopieën van bestanden slimmer op te slaan. Kopieën worden niet als twee aparte bestanden opgeslagen, maar als één bestand met de informatie van de kopie in de header. Ook worden zogenaamde sparse files ondersteund. Bij een bestand dat bestaat uit een paar regels met heel veel tussenruimte, wordt de tussenruimte in de header opgenomen en niet opgeslagen op de schijf. Over het grote geheel worden dit soort technieken gebruikt om efficiënter met opslag om te gaan.

Naast slimmer met opslag omgaan zijn er ook verbeteringen in hoe er met bestanden omgegaan wordt. Zo komen snapshots en klonen van bestanden of mappen beschikbaar. Met snapshots worden wijzigingen in bestanden bijgehouden, om zo het origineel te kunnen bekijken dat niet eens meer hoeft te bestaan. Deze snapshots zijn echter alleen te lezen en niet te beschrijven. Daarvoor zijn klonen bedoeld, een uitgebreidere variant daarop en wel te beschrijven zijn. Deze kunnen voortaan instant gemaakt worden, zonder het verplaatsen van data. Ook is er een techniek ingebouwd om sneller bestandsgroottes te bepalen.

De beveiliging is ook weer bij de tijd gebracht. Macs ondersteunen disk encryption middels FileVault, maar dat is niet standaard ingebakken in het bestandssysteem. In APFS is native full disk encryption ingebouwd en kan er gekozen worden tussen geen enkele encryptie, single key-encryptie en multi key-encryptie, gebruik makend van verschillende keys per bestand en nog een andere voor de metadata. AES-XTS en AES-CBC worden ondersteund.

Verdere nieuwtjes zijn timestamps die op de nanoseconde nauwkeurig zijn, in tegenstelling tot op een hele seconde bij HFS+ en ingebouwde TRIM-support, wat nu nog niet bij de Mac aanwezig is.

APFS zit al in de eerste beta van iOS 10.3 en moet dit voorjaar voor het grote publiek uitkomen. Later dit jaar schakelt de Mac ook over naar dit bestandssysteem.