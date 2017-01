Closed Beta Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands speelbaar vanaf 3 februari

Door Richard Schouw woensdag 25 januari 2017 21:25, bron: Ubisoft

De Closed Beta van Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands is van 3 tot en met 6 februari 2017 beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One of PC. Pre-loaden is mogelijk vanaf 1 februari. Wanneer je wilt ervaren hoe het is om een Ghost te zijn, maak je kans op een bètacode van de game door je te registreren op GhostRecon.com/Beta.

Tijdens de Closed Beta maak je kennis met het Bolivia van de nabije toekomst terwijl je de provincie Itacua ontdekt. Spelers werken als Ghosts samen om de belangrijkste leden van het Santa Blanca drugskartel om te leggen en zo de criminele organisatie te kunnen ontmantelen. Alle content in de Closed Beta is, net zoals in de volledige game, met drie andere vrienden te spelen via online coöp of alleen met drie computergestuurde Ghosts. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende voertuigen, diverse wapens en tactische uitrusting om te overwinnen.

Ghost Recon Wildlands speelt zich af in Bolivia, de naar eigen zeggen grootste action-adventure open wereld ooit gecreëerd door Ubisoft. Bolivia is tevens een land dat door het corrupte Santa Blanca drugskartel in een narco-staat is veranderd. Spelers hebben de taak om een einde te maken aan het kartel, wat daar ook voor nodig is. De responsieve open wereld moet je in staat stellen om voor iedere situatie een eigen speelstijl te kiezen en te bepalen hoe je de missies wilt uitvoeren.

Voor meer informatie over Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands kun je terecht op ghostrecon.com.