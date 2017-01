Alle details Windows Game Mode bekend

Door Mitchell Dragt donderdag 26 januari 2017 08:08, bron: Windows Central

Eerder werd al bekend dat Microsoft in de Creators Update voor Windows 10 een Game Mode wil introduceren die de CPU en GPU volledig toespitst op de game. Dit om prestaties te verbeteren. Nog lang niet alle details waren bekend, maar Windows Central zegt alle details te hebben, rechtstreeks vanuit een interview met Microsoft.

De Game Mode komt beschikbaar voor Universal Windows Platform-games en Win32-games, dus ook games van bijvoorbeeld Steam kunnen ermee overweg. De mode is te activeren door in een game de shortcut Windows + G in te drukken, waarna de Xbox Game Bar verschijnt, waarin er een schakelaar omgezet kan worden voor de Game Mode. Windows onthoudt vervolgens bij welke games daarvoor gekozen is. De functie wordt niet standaard aangezet, behalve bij sommige UWP-titels.

Microsoft zegt dat de voornaamste winsten komen in de consistentie van de prestaties, dus een stabielere fps. Dit omdat processen die tijdens een game ineens gaan draaien immers ook niet consistent zijn en de prestaties laten schommelen. De prestaties zullen ook omhoog gaan, al is de winst daar minder dan bij de consistentie.

Er wordt nog gewerkt aan de exacte implementatie en wat er allemaal geblokkeerd wordt in de Game Mode. Zoals het er nu ligt worden notificaties en dergelijke nog wel gewoon weergegeven, maar dat zou nog kunnen veranderen, alvorens de Creators Update vrijgegeven wordt.

Op dit moment staat die update gepland voor maart. In de Insider Builds in de Fast Ring komt de functie morgen beschikbaar. Ontwikkelaars zouden zelf niets te hoeven doen om het te ondersteunen.



