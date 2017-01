Pioneer komt als eerste met 5,25-inch 4K Blu-rayspeler

Door Mitchell Dragt donderdag 26 januari 2017 11:39, bron: Pioneer, Engadget

Pioneer heeft in Japan de eerste 4K Blu-rayspelers voor in de PC aangekondigd. De BDR-S 11 J-X en BDR-S 11 J-BK zijn van het reguliere 5,25-inch formaat en passen dus in de meeste behuizingen met plaats voor een optische drive. Dat betekent niet dat elke computer ermee overweg kan, want er zijn flinke systeemvereisten.

Om 4K Blu-rays af te spelen zegt Pioneer dat Windows 10 vereist is met minimaal 6 GB werkgeheugen, samen met een Core i5 of i7 uit de Kaby Lake-generatie. De geïntegreerde GPU wordt dan gebruikt voor het afspelen. CyberLink PowerDVD wordt meegeleverd, want het is de enige software met licentie om 4K Blu-rays af te spelen.

De BDR-S 11 J-X en BDR-S 11 J-BK lijken erg op elkaar, maar zijn verschillend. Pioneer stelt dat de -X beter is voor de audio, doordat vibraties in de schijf beter gedempt worden en er minder geluidproductie is van het apparaat zelf. Verder lijken de twee identiek.

Vanaf eind februari komen ze beschikbaar in Japan. Tegen welke prijs en of ze ook naar ons land toekomen blijft nog een vraag.