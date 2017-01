Samsung doelt op 7nm chips voor 2018

Door Steven Swart vrijdag 27 januari 2017 10:15, bron: Android Authority

Chipfabrikanten streven continu naar een zo efficiënt en winstgevend mogelijk procedé. In november maakte Samsung bekend dat het 10 nm-chips in massaproductie gaat brengen voor high-end smartphones, maar ondertussen sleutelt men ook aan de toekomst. Samsung probeert namelijk om in 2018 al te beginnen met de productie van 7 nm-chips. Hiermee maakt de fabrikant één van zijn doelstellingen bekend.

Om de chips naar 7 nanometer te krijgen, wil Samsung gebruik gaan maken van extreme ultraviolet exposure apparatuur om zijn productieproces te assisteren. Volgens de CEO van de chip-divisie wil Samsung het maximale uit het proces halen om zo concurrerend te blijven als het gaat om prestaties en efficiëntie. Hiermee zou men zich reeds voorbereiden op de komst van de Galaxy S9. Ook TSMC is druk bezig met 7 nm-chips en wil de productie reeds in het tweede kwartaal van 2017 onder de knie hebben. Hiermee zou de productie in 2018 vervolgens klaar zijn voor de iPhone 9. Hierdoor houden ook de chipfabrikanten een strijd met elkaar.