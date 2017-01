ASUS zet 1080p gaming-monitor met 240 Hz op de markt

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 27 januari 2017 19:39, bron: ASUS

Net als concurrenten zoals BenQ, AOC en Acer heeft inmiddels ook ASUS een monitor op de markt gebracht met een paneel dat op 240 Hz werkt. De zogenaamde ROG Swift PG258Q is gebaseerd op een mat 24,5" TN-paneel met de gebruikelijke 1920 x 1080 pixels.

Men heeft samengewerkt met Nvidia voor de ondersteuning van G-Sync en de Ultra Low Motion Blur-techniek van de GPU-ontwikkelaar. Het paneel zelf heeft een helderheid van 400 cd/m² en kan in 1 ms een pixel tussen grijze tinten veranderen. De verbinding met een videokaart gebeurt uiteraard via DisplayPort, al is er voor extra compatibiliteit ook een HDMI-ingang te vinden.

Extra's komen in de vorm van drie USB 3.0-poorten, een ergonomische voet en een handig OSD. De bediening van laatstgenoemde gebeurt overigens via een joystick, waarmee je kunt navigeren naar features als een crosshair overlay, een on-screen timer of simpelweg een FPS-teller. Tot slot zijn zes pre-sets in het menu verwerkt: racing, RTS/RPG, FPS, scenery, cinema en sRGB.

De ASUS ROG Swift PG258Q moet spoedig verkrijgbaar komen; in onze prijsvergelijker beginnen prijzen bij zo'n 611 euro.