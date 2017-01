Hardware.Info Technologie en Trends onderzoek 2017 - Doe mee en win een 512GB SSD!

Door Koen Crijns zaterdag 28 januari 2017 09:00

Net als vorig jaar doen we aan het begin van 2017 een onderzoek naar welke nieuwe (en bestaande!) producten en technologieën de interesse van onze bezoekers uitgaat. Met deze gegevens gaan we onze redactionele strategie voor 2017 (mede) bepalen. Het invullen van dit onderzoek kost je vermoedelijk minder dan 5 minuten, maar je helpt onze redactie er enorm mee! Daarnaast maak je kans op een 512GB SSD. Net als vorig jaar zullen we de resultaten van het onderzoek ook delen in een uitgebreid nieuwsbericht. Dank voor het deelnemen!

Klik hier om deel te nemen aan het Hardware.Info Technologie en Trends onderzoek 2017

Let op: voor wie een week geleden deelnam aan het Hardware.Info bezoekersonderzoek, dit is een andere survey. Met het bezoekersonderzoek wilden we meer inzicht krijgen in de algemene wensen van onze lezers. Dit technologie en trends onderzoek is puur inhoudelijk en bedoeld voor het aanscherpen van onze redactionele keuzes dit jaar.