Ducky en Varmilo werken aan 68-key toetsenbord

Door Michiel Berkhout zaterdag 28 januari 2017 21:07, bron: Facebook

Varmilo zal niet iedereen even bekend in de oren klinken. Dit is een Aziatische fabrikant van premium mechanische toetsenborden die zich vooral op de echte liefhebbers richt. Een bekendere fabrikant van mechanische toetsenborden is Ducky, waarvan de producten ook aanzienlijk makkelijker te krijgen zijn in Europa. Nu slaan deze twee bedrijven de handen ineen voor een nieuw compact toetsenbord.

Zo heeft Ducky op zijn Facebookpagina een teaser geplaatst, waarop beide merknamen en een nieuw mechanisch toetsenbord te zien zijn. Het betreft een zogenaamd 68-key exemplaar, die dus een stukje compacter is dan reguliere tenkeyless-modellen maar wel over dedicated pijltjestoetsen, insert, delete, page up en page down beschikt. Het getoonde toetsenbord kent de nodige overeenkomsten met een bestaand model van Varmilo; de VR68M. Buiten het feit dat dit model met een prijskaartje van 189 USD behoorlijk aan de prijs is, moet het desbetreffende bord geïmporteerd worden wat een aanzienlijke meerprijs met zich meebrengt zoals verzend- en douanekosten. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat het nieuwe model, gezien de distributiekanalen van Ducky, eenvoudiger bereikbaar moet zijn.

Verdere details, zowel wat de specificaties betreft als informatie over prijs en beschikbaarheid, ontbreken tot op heden. Ook is het nog niet duidelijk hoe het nieuwe model precies gaat heten.