'Beeldschermresolutie Samsung Galaxy S8 onthuld'

Door Luuk van Gestel zondag 29 januari 2017 10:46, bron: Androidsoul, VR-Zone, The Guardian

Volgens een lek zal het beeldscherm van de Samsung Galaxy S8 een ongebruikelijke beeldverhouding van 18,5:9 bevatten met een resolutie heeft van 2.960 x 1.440 pixels. De Galaxy S8 heeft een 5,8-inch scherm, terwijl een tweede 'Plus'-model een schermdiagonaal zou hebben van 6,2-inch. Respectievelijk komt dit neer op een dpi van 567 en 531. Ter vergelijking, de Galaxy S7 en S7 Edge hebben een schermdiagonaal van 5,1- en 5,5-inch met een dpi van 576 en 534 (2.560 x 1.440 pixels).

De nieuwe S8-modellen zijn voorzien van een zogenaamde 'Infinity' display - een vrijwel randloos ontwerp met zo minimaal mogelijke ruimte boven en onder het scherm. Het toestel zou aangekondigd worden tijdens het 'Unpacked' event in New York op 29 maart. Volgens de meest recente geruchten bezitten de vlaggenschepen de nieuwe Qualcomm Snapdragon 835 of Samsung Exynos 8895, 4 GB LPDDR4 RAM, 64 GB opslaggeheugen, een Duo Pixel 12 megapixel camera met f/1.7 diafragma, een 8 megapixel selfie-camera, een irisscanner, USB Type-C-poort en de Bixby virtual AI assistent. Het toestel zou ook een 'traditionele' 3,5 mm audiojack krijgen.



Afbeelding: @dfordesign (Twitter)