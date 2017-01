'Alcatel gaat modulaire smartphone introduceren tijdens MWC 2017'

Door Luuk van Gestel zondag 29 januari 2017 18:29, bron: Tech2.hu

Alcatel zou van plan zijn vijf nieuwe smartphones te introduceren tijdens het MWC in Barcelona. Bij een van de nieuwe modellen zou het gaan om een modulaire smartphone, waarbij gebruikers een bepaalde functionaliteit toe kunnen voegen door de back cover te verwisselen.

Er is nog niet zo veel informatie bekend over de back covers. Op onderstaande afbeeldingen zien we in elk geval een back cover met LED-verlichting. Het zou kunnen dat de LEDs synchroon oplichten met het ritme van muziek, of een andere vorm van multimedia.

Verder zou de smartphone aangestuurd worden door een MediaTek octacore processor en zou hij een 13 megapixel camera met dual-tone LED-flitser bevatten. De smartphone zou naar verwachting 320 euro moeten kosten, waardoor het weleens om de Idol 5 zou kunnen gaan.



Afbeeldingen: Tech2.hu