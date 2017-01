Bethesda benoemt Radeon RX 490 met 8 GB VRAM

Door Michiel Berkhout dinsdag 31 januari 2017 18:33, bron: Guru3D

Bethesda heeft de systeemeisen voor het nieuwe HD Texture Pack voor de game Fallout 4 uit de doeken gedaan. Per abuis is hiermee echter ook een toekomstige high-end videokaart van AMD onthuld; de AMD Radeon RX 490 met 8 GB videogeheugen.

Zo valt in de aanbevolen systeemeisen te lezen dat er voor de desbetreffende game een Intel Core i7 5820K of snellere processor wordt aangeraden, in combinatie met minimaal 8 GB RAM en een Nvidia GeForce GTX 1080 videokaart met 8 GB videogeheugen of een AMD Radeon RX 490 videokaart met 8 GB videogeheugen. De laatstgenoemde videokaart is echter nog niet officieel door AMD aangekondigd. Naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier de Vega10-kaart met het nieuwe HBM2-videogeheugen.