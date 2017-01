Nvidia bundelt gratis game bij GTX 1070 en 1080

Door Michiel Berkhout dinsdag 31 januari 2017 21:59, bron: Nvidia

Nvidia heeft een nieuwe gamebundel aangekondigd voor de GeForce GTX 1070 en GeForce GTX 1080 videokaarten en laptops met de desbetreffende videochips. De gamebundel in kwestie draagt de naam ‘Ready for Battle’ en bestaat uit de games For Honor en Ghost Recon Wildlands, beiden van Ubisoft. Hiervan kan naar eigen voorkeur een game worden uitgezocht.

For Honor is een zogenaamde ‘hack and slash’ game die op 14 februari moet verschijnen. Ghost Recon WIldlands is een shooter die op 7 maart zal verschijnen. De bundel zal enkel bij geselecteerde retailers worden aangeboden. Voor meer informatie kun je terecht op de bijbehorende actiepagina van Nvidia.