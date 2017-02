Nvidia laat debugmodus per ongeluk aan bij Pascal-videokaarten

Door Tomas Hochstenbach donderdag 2 februari 2017 07:11, bron: Nvidia

Nvidia heeft een hotfix uitgebracht voor zijn nieuwste driver, die het twee weken geleden uitbracht. Naast een bug die leidde tot crashes in het spel Minecraft, is er nog een bijzonder probleem opgelost: de driverontwikkelaars hadden voor de Nvidia Pascal-generatie per ongeluk de debugmodus aan laten staan.

Het probleem trof alle modellen die gebruikmaken van de Pascal-architectuur, oftewel de gehele GeForce 1000-serie en de nieuwe Titan X. In de debugmodus worden er logs bijgehouden en statistieken verzameld, wat ten koste kan gaan van de prestaties van de videokaarten. Bovendien worden de kloksnelheden in sommige gevallen naar beneden bijgesteld. Andere driverpaden dan die voor Pascal werden niet beïnvloed door de fout.

Voor de 32- en 64-bit versies van Windows 7, 8.1 en 10 kun je de hotfixdriver hier downloaden: GeForce 378.57.