Acer stelt enorme 38" UltraWide voor met gebogen 1440p IPS-paneel op 75 Hz

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 3 februari 2017 07:51, bron: Acer

Vandaag heeft Acer de XR382CQK voorgesteld, een opvallend grote monitor die voornamelijk op gamers wordt gericht. Het gaat hierbij echter niet enkel om een hoge refresh rate, want het gebruikte IPS-paneel ondersteunt onder andere 10-bit kleuren. Dat houdt in dat er 1,07 miljard kleuren getoond kunnen worden, en dat daarmee in dit geval 100% van sRGB gedekt wordt.

Het paneel bestaat overigens uit 3440 x 1440 beeldpunten, die verspreid zijn over een diagonaal van 37,5 inch en zich met een curve van 2300 R om de gebruiker vouwen. Voor de refresh rate heeft Acer gekozen voor een ietwat opvallende waarde van 75 Hz, al kan daar middels FreeSync eventueel van afgeweken worden. De reactietijd van het scherm komt volgens de fabrikant op zo'n 5 milliseconde uit.

Belangrijk voor de gevoelige gebruikers is dat Acer gekozen heeft voor een non-PWM backlight, zodat er minder LED-flikkeringen waar te nemen zijn. Verder heeft men naast de gebruikelijke display-profielen voor gamers 'black boost' geïmplementeerd, een feature die het contrast moet verbeteren,

Het geheel meet 89,7 x 32,8 x 30,9 centimeter en weegt een ruwe 10,71 kilogram. De ergonomische voet kan eventueel verwijderd worden voor een VESA-variant, en begeleid de kabels voor zowel de DisplayPort 1.2a- als HDMI 2.0-aansluiting. Tot slot is een vierkoppige USB 3.0-hub terug te vinden (waarvan één Type-C), naast twee ingebouwde 7-watt DTS-speakers.

Acer biedt de XR382CQK aan voor een prijs van 1299 USD.