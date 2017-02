Google ontzegt Chrome-gebruikers met XP of Vista de toegang tot Gmail

Door Michiel Berkhout zaterdag 4 februari 2017 13:33, bron: NextPowerUp

Meerdere jaren geleden beëindigde Microsoft de ondersteuning voor zowel het Windows XP als het Windows Vista besturingssysteem. Vooral het eerstgenoemde besturingssysteem behoudt, ondanks het feit dat het al langere tijd niet meer wordt ondersteund, toch nog een relatief groot marktaandeel. Omdat dit de nodige veiligheidsrisico’s met zich meebrengt kiezen sommige bedrijven ervoor om hun diensten niet langer beschikbaar te maken voor de desbetreffende besturingssystemen, zo ook Google.

Zo is versie 49 de meest recente versie van de Google Chrome-browser die beschikbaar is voor Windows XP en Windows Vista. Google heeft er echter voor gekozen om de Gmail-ondersteuning te beperken tot gebruikers van Chrome 53 of nieuwer. Dit houdt concreet in dat Google de toegang tot Gmail ontzegt voor Chrome-gebruikers die nog van één van die besturingssystemen gebruiken. De maatregel gaat in vanaf 8 februari 2017. Vanaf dat moment zullen de gebruikers in kwestie een nieuw besturingssysteem of een andere browser moeten installeren om de toegang tot Gmail te behouden.