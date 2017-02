LG past UltraFine 5K-monitor aan om storing door routers te voorkomen

Door Michiel Berkhout zaterdag 4 februari 2017 15:19, bron: NextPowerUp

Anderhalve week geleden berichtten we voor het eerst over de verbindingsproblemen van de UltraFine 5K-monitor van LG, waarbij de monitor kan gaan flikkeren en soms zelfs in slaapstand gaat of zichzelf volledig uitschakelt. Afgelopen week werd duidelijk dat het probleem te wijten is aan de afstand waarop de desbetreffende monitor van een draadloze router is gepositioneerd. Wanneer de afstand minder dan twee meter bedraagt is de kans groot dat de genoemde problemen zullen optreden.

LG had het probleem reeds erkend en raadde reeds aan om de UltraFine 5K-monitoren op minstens twee meter afstand van een draadloze router te plaatsen. Het bedrijf heeft inmiddels laten weten dat de modellen vanaf februari 2017 over een betere afscherming beschikken waardoor het probleem tot het verleden zou moeten behoren. Het is niet duidelijk wat LG met de eerdere exemplaren gaat doen. Gebruikers die problemen ondervinden wordt aangeraden contact op te nemen met de klantenservice.