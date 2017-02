New Balance brengt RunIQ smartwatch op de markt

Door Michiel Berkhout zaterdag 4 februari 2017 21:59, bron: New Balance, phandroid

New Balance, vooral bekend van de schoenen, heeft zijn eerste smartwatch op de markt gebracht; de RunIQ. Zoals de naam reeds doet vermoeden moet hij vooral de sportieve gebruiker aanspreken. Hij werd ontwikkeld met Intel voor de hardware, Google voor de software en Strava voor de sporttracking.

De RunIQ draait op het Android Wear besturingssysteem en beschikt over een rond AMOLED-paneel met een schermdiagonaal van 1,39 inch. Hij wordt aangedreven door een niet nader gespecificeerde Intel Atom processor in combinatie met 512 MB RAM en 4 GB opslaggeheugen. De smartwatch voorziet in een ingebouwde GPS-module en een hartslagmeter. Het apparaat is waterbestendig en als we de fabrikant moeten geloven kan de smartwatch tot 24 uur op een enkele acculading functioneren.

De New Balance RunIQ draagt een adviesprijs van 299 USD.