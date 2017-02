Lexar introduceert Professional 3500x CFast 2.0-kaart van 512 GB

Door Luuk van Gestel zondag 5 februari 2017 07:55, bron: Golem, Lexar

Met de Lexar Professional 3500x CFast 2.0 introduceert de fabrikant een CFast-geheugenkaart van 512 GB. Dankzij CFast 2.0 behaalt de kaart een schrijfsnelheid van 445 MB/s en een leessnelheid van 525 MB/s.

CFast 2.0 verhoogt de bandbreedte van CompactFast-kaarten tot 600 MB/s. Om dat te bereiken wordt een SATA600-interface gebruikt, zodat SSD-snelheden behaald kunnen worden. De hoge snelheid van de nieuwe kaart is vooral geschikt voor toepassingen waarbij een grote hoeveelheid data in een korte tijd moet worden aangemaakt, zoals bij high-definition video-opnamen met een hoge framesnelheid en lage compressie.

Onder meer Canon heeft zijn EOS-1D X Mark II, XC10 en de C300 Mark II uitgerust met een CFast 2.0-kaartslot voor de nieuwe kaart van Lexar. Daarnaast worden de Atomos Ninja Star, BlackMagic Ursa en BlackMagic Ursa Mini ondersteund. Ook komt er een Professional 3600x CFast 2.0-kaart van 512 GB, geoptimaliseerd voor de Arri Amira en Arri Alexa Mini.

De adviesprijs voor de Lexar Professional 3500x CFast 2.0 512 GB is 1699 dollar. Online is de kaart inmiddels te pre-orderen voor een prijs van 1.589 euro. Het product komt in het eerste kwartaal van 2017 op de markt.