'Intel reageert op Zen met nieuwe processors'

Door Farzin Parham dinsdag 7 februari 2017 01:17, bron: Canard PC

Volgens Canard PC, een zeer gerespecteerd Frans hardwaretijdschrift, is Intel van plan om nieuwe Kaby Lake processors uit te brengen als reactie op de binnenkort verwachte lancering van de AMD Zen-processors. Niet alleen komen er processors die weer iets hoger geklokt zijn, maar er kan voor het eerst een desktop Core i5-processor verschijnen met HyperThreading.

Er zou een nieuwe Core i5 en een Core i7 worden uitgebracht. De i5 7640k zou 200 MHz hoger geklokt zijn dan de 7600k, waarmee hij uitkomt op 4,0 GHz. De Core i7 wordt 7740k genoemd, en die zal 100 MHz hoger geklokt zijn dan de 7700k. Turbo-frequenties zijn niet bekendgemaakt, maar snelheden van 4,4 GHz en 4,6 GHz liggen voor de hand. De TDP van beide modellen is ook iets hoger dan de 91W van de 7600k en 7700k, namelijk 100W. Uiteraard gaat dit in beide gevallen om overklokbare K-modellen, dus je de fabrieksoverklok kunnen beschouwen als een sigaar uit eigen doos, maar het kan natuurlijk ook dat de chips erop zijn geselecteerd dat ze hogere kloksnelheden aankunnen.

Tot dusver de kloksnelheid. De interessantere bewering is de 7640k ook HyperThreading zal hebben. Alhoewel Canard PC aangeeft dat twee andere bronnen dit idee tegenspreken, is het in lijn met wat we al hebben gezien bij de Kaby Lake Pentium-processors. Deze hebben namelijk ingeschakelde HyperThreading, waarmee het primaire verschil tussen de Pentium-lijn en de Core i3 verdwijnt. Voor laptops zijn er al langer Core i5's met ingeschakelde HyperThreading, maar dit zijn dual core processors. Eind deze week zou Canard PC de samples moeten binnenkrijgen, en dan weten we zeker hoe het hiermee zit.

Het blad interpreteert deze reactie als enigszins paniekerig, omdat Intel verrast zou zijn door de goede prestaties van Zen. De logische reactie daarop is dan ook om een processor uit te brengen die de sterke punten van Intel onderstreept: single-threaded prestaties. Kaby Lake mag dan minder cores hebben dan de Zen-processors, maar qua IPC en vooral kloksnelheid loopt Intel nog voorop - wat betekent dat Kaby Lake sneller zal zijn in applicaties en games die maximaal vier cores gebruiken. Met een wat hoger geklokte Kaby Lake vergroot Intel zijn voorsprong in deze toepassingen.

Als AMD er met Zen inderdaad in slaagt om een bedreiging te vormen voor de marktpositie van Intel, dan zou het niet vreemd zijn als Intel besluit het prestatieniveau van zijn verschillende productlijnen een stapje omhoog te schuiven. Er zijn al slides uitgelekt waaruit blijkt dat Intel van plan is om bij de volgende processorgeneratie, Coffee Lake, 6-core processors naar het mainstream-desktop platform te brengen. Het is niet vergezocht dat dit de i7's zullen zijn, en een Core i5 met vier cores en HyperThreading zal hier dan prima in passen. Echter, zoals aangegeven is het op zijn minst dubieus dat Intel de verandering deze generatie al gaat doorvoeren.

Canard PC publiceerde een tijdje geleden de eerste onafhankelijke benchmarks van een Summit Ridge Zen-processor. Begin jaren 2000 reviewde het ook als eerste een Athlon 64, acht maanden voor de officiële lancering van de processor.