Netgear en Synology reageren op defecten door fout in Intel Atom

Door Mitchell Dragt vrijdag 10 februari 2017 18:18, bron: The Register

The Register is erachter gekomen dat er een fout zit in de Atom C2000-serie van Intel. Na een bepaalde tijd begint de interne klok van de CPU zeer snel te degraderen, waarna apparaten defect geraken. Het nieuws kwam naar buiten toen Intel en Cisco met vergelijkbare problemen kwamen.

Onder andere Cisco en Synology gebruiken Atom C2000-chips in zijn netwerkproducten. Cisco kwam naar buiten met een probleem dat bepaalde apparatuur door een probleem met een interne klok snel defect kan raken. Intel kwam met een erratum voor de documentatie van de C2000-serie, dat het probleem aankaartte.

Het probleem lijkt te zitten in de Low Pin Count-clock (LPC). De outputs van die interne klok degraderen sneller dan Intel voor ogen had en kunnen na 18 maanden snel degraderen met defecte LPC Clock-ouputs als gevolg. Dit defect zorgt ervoor dat systemen niet meer werken of helemaal niet meer opstarten, gezien het proces van opstarten afhankelijk is van die klok.

Intel laat aan The Register weten dat het probleem via een omweg op te lossen is, maar treedt niet in details. Het bedrijf zegt bij nieuwe zogenaamde steppings, veranderingen doorvoert die het op moeten lossen. Wat het voor bestaande producten gaat doen is nog niet bekend. Vele andere fabrikanten maken ook gebruik van deze Atom-chips.

Update 10-02 09:48:

We hebben bij Synology navraag gedaan en het bedrijf geeft aan dat ze ingelicht zijn door Intel. Op dit moment zouden er volgens Synology geen aanwijzingen zijn dat de DiskStations en RackStations waarin de chips zitten, grotere kans op een defect hebben. Ze zouden veilig zijn om gewoon te gebruiken. Ondertussen wordt op het forum van Synology door meerdere gebruikers aangegeven dat hun apparaten defect geraakt zijn, met sterke tekenen dat het aan de Atom-chip ligt.

Update 10-02 16:42:

We hebben net Richard Jonker, VP bij Netgear gebeld. Hij vertelde dat Netgear op dit moment de C2000-processor in de rackmount ReadyNAS 3130 en 3138 toepast. "Als dit zo is, dan zullen wij niet aarzelen en de getroffen ReadyNAS-apparaten terugroepen en vervangen door een ander model. De klant hoeft alleen maar de schijven uit de NAS te halen en ze in een vervangende NAS te plaatsen".