Apple neemt hoofd van Amazon's TV-divisie aan

Door Ewout ter Hoeven woensdag 8 februari 2017 16:43, bron: Bloomberg

Apple heeft vandaag Timothy Twerdahl, het voormalig hoofd van Amazon's Fire TV-divisie, aangenomen. Hij gaat bij Apple werken als vice president, waarbij hij de leiding krijgt over de marketing van de Apple TV. Daarbij zal hij ook een deel van de onderhandelingen over mediarechten overnemen.

Verkopen van de Apple TV zijn in het vierde kwartaal van 2016 afgenomen ten opzichte van Q4 2015. Twerdahl moet de TV-tak weer in de groei krijgen, waarbij vermoedelijk ook nieuwe hardware uit zal komen. Twerdahl's ervaring bij onder andere Amazon, Netflix en Roku moet daarbij gaan helpen.

Apple heeft na de introductie van de vierde generatie Apple TV weinig meer van zich laten horen. Het bedrijf is onder vuur komen te liggen omdat hun mediaspeler die in Nederland 179 euro kost nog geen 4k of HDR ondersteund, features die concurrenten zoals de Chromecast Ultra, de Nvidia Shield en Amazon's Fire TV wel ondersteunen.



Timothy Twerdahl



De vierde generatie Apple TV