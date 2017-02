LG onthult eerste horloges met Android Wear 2.0

Door Ewout ter Hoeven woensdag 8 februari 2017 19:57

Tegelijkertijd met de lancering van Android Wear 2.0 onthult LG twee nieuwe smartwatches. De Watch Sport is gericht op de veeleisende gebruiker die zijn horloge ook zonder telefoon wil gebruiken, terwijl de Watch Style meer mikt op de alledaagse gebruiker waarbij het horloge een verlenging van de telefoon is.

De LG Watch Sport pakt uit met high-end hardware. Er is een Snapdragon Wear 2100-SoC van Qualcomm aanwezig, een 1,38-inch plastic OLED-scherm van 480x480 pixels, 4 GB opslag en 768 MB werkgeheugen. De smartwatch moet ook zonder telefoon volledig functioneel zijn dankzij een eigen 4G LTE, NFC en GPS verbinding. Verder is een relatief grote accu van 430 mAh, IP68 stof- en waterbestendigheid en een groot scala aan sensoren aanwezig.

De LG Watch Style mikt op een andere markt. Het kleinere, dunnere horloge is bedoelt als een stijlvolle accessoire van je smartphone. Er is geen eigen 4G, NFC of GPS, hiervoor gebruikt het de verbonden telefoon. WiFi en Bluetooth zijn wel gewoon aanwezig en het horloge heeft een accu van 240 mAh en is stof- en waterbestendig met IP67-rating.



Beide horloges moeten eind februari op Mobile World Congress te zien zijn en kort daarna in de winkels liggen. Prijzen zijn nog niet bekend.

Watch Sport Watch Style Chipset Snapdragon Wear 2100 Snapdragon Wear 2100 OS Android Wear 2.0 Android Wear 2.0 Scherm 1,38" P-OLED, 480x480, 348 PPI 1,2" P-OLED, 360x360, 299 PPI Geheugen 4 GB eMMC / 768 MB LPDDR3 4 GB eMMC / 512 MB LPDDR3 Batterij 430 mAh 240 mAh Draadloos 3G/4G, WiFi b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, NFC WiFi b/g/n, Bluetooth 4.2 LE Sensoren Versnellingsmeter, gyroscoop, barometer, hartslag, GPS, omgevingslicht Versnellingsmeter, gyroscoop, omgevingslicht Kleur Titanium / Blauw Zilver / Titanium / Roségoud Overig IP68 water- en stofbestendig, microfoon, draadloos oplaadbaar IP67 water- en stofbestendig, microfoon, draadloos oplaadbaar

LG Watch Sport

LG Watch Style