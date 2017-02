Kom de Samsung C24FG70 uitproberen op het Hardware.Info kantoor en maak kans op een nieuwe monitor!

Door Hardware.Info woensdag 15 februari 2017 09:00

Niet zo lang geleden stapte Samsung weer in de markt voor gamingmonitoren en wie onze site een beetje volgt weet het: wij waren enthousiast. De CG70-modellen, waarvan wij de C24FG70 testten, zijn in meerdere opzichten vernieuwend - anti-motion-blur, een groter dan standaard kleurbereik, een hele mooie interface en nog meer, een waardige toevoeging aan de markt. Zo vonden wij althans, maar wie toch eens zelf kennis wil maken met deze nieuwe schermen, krijgt daar binnenkort de gelegenheid voor. Op 25 februari kan je dat namelijk doen, op het nieuwe kantoor van Hardware.Info. Lijkt dat je wat? Lees dan vooral verder.

Op zaterdag 25 februari organiseren we een klein evenement in samenwerking met Samsung. Daarbij krijg je de gelegenheid om de nieuwe gaming monitoren van het merk zelf in de praktijk te ervaren - lees: lekker gamen met een snelle pc onder het genot van een hapje en een drankje - én om deze te vergelijken met 'standaard' curved monitoren van Samsung. Je krijgt ruimschoots de gelegenheid met beide aan de slag te gaan. Na afloop mag je je mening geven in een klein onderzoekje ter plaatse én kan je kans maken op een monitor.

Wie niet aan het gamen is - er zullen wat meer plekken dan pc's zijn - kan een rondleiding krijgen door het kantoor van Hardware.Info of aan de slag met het maken van een gebruikersimpressie / review van een product, of gewoon genieten van het fraaie uitzicht over het IJ. Uiteraard zorgen we voor een hapje en een drankje. De beste review van de dag wordt met een mooie prijs beloond, en er zal nog een prijs te winnen zijn op een andere wijze.

De dag is dus 25 februari, de exacte tijd hoor je nog nadat je je opgeeft, maar het zal overdag zijn. De locatie is Amsterdam-Noord. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus geef je snel op wanneer je erbij wilt zijn. Dat kan je doen met onderstaande link.

Ja, ik wil hands-on met de Samsung C24FG70 gaming monitor!

Onze review van de C24FG70 kan je hier teruglezen. De tl;dr versie: dit is een 144Hz gaming monitor met gekalibreerde kleurweergave, die een aanmerkelijk groter kleurbereik heeft dan een standaard beeldscherm. Daarnaast is de C24FG70 voorzien van een unieke interface en anti-motion-blur feature.

