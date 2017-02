Meer details AMD Ryzen R7 1700 opgedoken - geen XFR?

Door Luuk van Gestel zondag 12 februari 2017 11:25, bron: PC Games Hardware, Techpowerup, Segmentnext

Vorige week lekte de volledige line-up AMD Ryzen-processors uit. Er komen 17 modellen in de R7-, R5- en R3-reeksen, waarmee de naamgeving wordt afgestemd op die van AMD's videokaarten. Er zijn varianten met vier, zes en acht cores, al zijn die niet allemaal direct vanaf de lancering beschikbaar.

Volgens geruchten zijn de varianten zonder toevoeging 'X' niet overklokbaar, beschikken ze niet over een turbomodus of zijn ze simpelweg wat hoger geklokt. Zo wordt er gezegd dat de R7 1700 niet voorzien is van de eXtended Frequency Range-feature, waarbij de kloksnelheid automatisch omhoog gaat tot boven de maximale turbo, zolang de gebruikte koeling dat toelaat.

De R7 1700 zou ongeveer 80 euro goedkoper moeten zijn dan de R7 1700X, terwijl beide modellen beschikken over 8 cores en 16 threads. Het verschil tussen de twee processors zit hem in een 100 MHz hogere kloksnelheid en een TDP van 95 W voor de R7 1700X. De toevoeging 'X' zou kunnen staan voor eXtended Frequency Range (XFR), wat zou kunnen verklaren waarom sommige gebruikers van mening zijn dat de R7 1700, met zijn flink lagere TDP van 65 W, deze feature niet heeft. De R7 1800X en 1700X hebben een TDP van 95 W, waardoor deze chips beter geschikt zouden zijn om dynamisch te overklokken.

Op het Duitse HardwareSchotte.de is een lijst opgedoken met details van de R7 1700. Helemaal aan het einde staat een zin waarin staat dat de 'maximale turbo afhangt van de koeling', wat bovenstaand gerucht juist weer tegenspreekt. Verder zien we dat de R7 1700 wordt geleverd met een Wraith-koeler en dat het gaat om een 'energie-efficiënte' octa-core processor met een TDP van 65 W.

Op 2 maart komen we waarschijnlijk alles te weten over de nieuwe Ryzen-processors, dus ook of de R7 1700 wel of niet voorzien is van de XFR-feature.