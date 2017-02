AMD-slide toont drie boxed koelers voor Ryzen - update

Door Luuk van Gestel zondag 12 februari 2017 17:55, bron: Anandtech forum, WCCFTech

Op het forum van Anandtech is een slide gepost met informatie over drie AMD Wraith-koelers voor Ryzen. Daarin zijn duidelijk drie varianten te onderscheiden. Tegelijkertijd is op HWBattle een render opgedoken van wat waarschijnlijk de desbetreffende koelers zullen zijn. Hierop zien we duidelijk een 65 W-koeler, een 95 W-koeler en een speciale 'high performance' koeler. De verwachting is dat de koelers een LED-ring bevatten.

Zeer waarschijnlijk zal die laatste voor de Ryzen 7 1800X, 1700X en Ryzen 5 1600X zijn, met TDP's van 95 W, die volgens onderstaande slide vallen onder 'Thermal Infrastructure Group' HS81. De boxed-versies van de processors zouden met een speciale Wraith-koeler verkocht worden met een Tcase max van 59,9 graden. Gezien het TDP van de processors en de 'high performance' koeler zouden we kunnen stellen dat de speculaties over de aanwezigheid van de XFR-feature op de 'X'-processors op waarheid berust. De mening is dat de Ryzen 7 1700 die functie juist moet ontberen, gezien zijn lagere TDP van 65 W. Dit lijkt op zijn beurt weer bevestigd te worden door de uitgelekte informatie over de kloksnelheden van de Ryzen-processors eerder vanmiddag.

Alle overige processors op de lijst worden verkocht met een HS55-klasse 65 W-koeler met een Tcase max van 71,3 graden. Alleen de Ryzen 7 Pro 1800 en Ryzen 5 Pro 1600 komen met een HS65-koeler voor een TDP van 95 W met een Tcase max van 72,4 graden.

Update: Videocardz heeft navraag gedaan bij HWBattle over de echtheid van de renders van de koelers. Het blijkt dat een forumlid de renders heeft gemaakt en niet AMD.



Hoofd van de Radeon Technologies Group, Raja Koduri, laat een een Ryzen-PC zien met Wraith-koeler en LED-ring?