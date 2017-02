Huawei kondigt Watch 2 aan tijdens MWC 2017

Door Luuk van Gestel dinsdag 14 februari 2017 13:21, bron: Neowin, Weibo

Huawei heeft officieel aangekondigd dat het zijn Watch 2 gaat aankondigen tijdens het MWC in Barcelona aan het einde van deze maand. Huawei-CEO Richard Yu heeft dit aangekondigd op zijn Weibo-pagina. Eerder vandaag bracht het bedrijf al een YouTube-teaser over de P10 en P10 Plus smartphones uit, die ook aangekondigd gaan worden tijdens het MWC.

De Huawei Watch 2 zal worden voorzien van het recent uitgebrachte Android Wear 2.0. Tijdens de introductie hiervan werd bekend gemaakt dat de originele Huawei Watch ook voorzien zal worden van het vernieuwde besturingssysteem. De aankondiging van Yu kwam met een afbeelding van een mannelijke sporter kijkend naar zijn horloge, wat zou kunnen betekenen dat de nieuwe Watch een sportief karakter krijgt. Verdere specificaties zijn nog niet bekend gemaakt.