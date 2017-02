D-link introduceert LTE Cat 9- en M2M-apparaten op MWC

Door Ewout ter Hoeven woensdag 15 februari 2017 09:00

D-Link zal op het Mobile Word Congress 2017, wat 27 februari start, een aantal nieuwe producten tonen. Het meest opvallend zijn nieuwe 4G LTE-routers en -hotspots en nieuwe machine-to-machine apparaten. Ook komen er een aantal nieuwe smart-home en mesh-wifi producten.

De nieuwe 4G-producten ondersteunen LTE Cat 9, waarmee downloadsnelheden tot 450 Mb/s kunnen worden gehaald. De uploadsnelheid wordt niet benoemd maar Cat 9 definieert maximaal 50 Mb/s. Er komen zowel routers voor thuisgebruik als mobiele hotspots voor onderweg, bij beide is dual-band 802.11ac-wifi ook aanwezig. Tot slot wordt Dual-WAN ondersteund, een techniek waarbij twee internetverbindingen worden gebundeld. D-link noemt als voorbeeld het combineren van een DSL- en LTE-verbinding.

Tevens zal het bedrijf zijn portfolio met machine-to-machine apparaten, ook M2M genoemd, uitbreiden. Hieronder valt de DWM-320, een wifi-hotspot met ODB II-ondersteuning voor in de auto. Daarnaast komt er een DWM-312, ook een 4G LTE-router maar dan bedoelt voor machines. Het bedrijf noemt zelf het leggen van een stabiele verbinding met een pinautomaat als voorbeeld.

D-link introduceert ook een aantal smart-home producten. Hieronder valt een 180-graden HD-camera met Apple's HomeKit ondersteuning: de Omna 180 Cam HD. Ook komen er nieuwe Z-wave-sensoren inclusief een hub. Tot slot komt het bedrijf met Covr Whole Home Wi-Fi. Dit product combineert wifi-, powerline- en meshtechnieken om een wifi netwerk aan te leggen wat door het hele huis dekking moet bieden.

Update: De D-Link Omna 180 Cam HD-camera is ondertussen in de Apple Store opgedoken met een prijskaartje van € 229,95 en is ook op de site van D-link te vinden. De camera neemt in 1080p Full HD op en slaat dit op op een MicroSD-kaartje. Er is bewegingsdetectie, tweeweg-audio en IR-verlichting. Hij weegt 232 gram en is 13,2 cm hoog en 5,8 cm in diameter.