Intel brengt Vulkan-ondersteuning voor Windows 10 uit

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 14 februari 2017 22:05, bron: Intel

Intel heeft een nieuwe versie van zijn Windows 10-driver uitgebracht waarbij voor het eerst de Vulkan-API ondersteund wordt. In eerdere bèta-drivers kwamen we deze ondersteuning al tegen, maar nu wordt het ook officieel uitgerold. Intel is daarmee de laatste grote speler die Vulkan ondersteund, na AMD en Nvidia.

Alle systemen met een Intel-processor uit de Apollo Lake-, Skylake- en Kaby Lake-generatie kunnen nu van de API gebruikmaken als Windows 10 geïnstalleerd is. Het gebruik van Vulkan moet de geïntegreerde GPU beter geschikt maken voor zware grafische applicaties, zoals videobewerking en gaming.

Vulkan is een open-source API ontwikkeld door de Khronos Group. De API voor high performing 3D graphics biedt bied ontwikkelaars de mogelijkheid om resources precies te verdelen met weinig overhead. Ook wordt door gebruik van Vulkan de processor ontlast, omdat de processor minder hoeft aan te sturen. Naast computersystemen wordt de API ook gebruikt op mobiele apparaten en consoles.