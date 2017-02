[Pro] Intel kondigt nieuwe Cyclone 10 FPGA's aan

Door Mitchell Dragt woensdag 15 februari 2017 10:39, bron: Intel LP-serie (Altera), Intel GX-serie (Altera)

Intel heeft nieuwe FPGA's aangekondigd. De Cyclone 10 komt beschikbaar in de GX-serie met goede prestaties en de LP-serie voor een laag energieverbruik. De FPGA's komen van het team dat afkomstig is van Altera, een bedrijf dat Intel eind 2015 overnam.

De GX-serie wordt gefabriceerd op het 20 nanometer-proces van TSMC en wordt vooral gericht op gebruik in auto's met enige vorm van autonoom rijden. De markt groeit volgens Intel flink en daar willen ze natuurlijk van profiteren. De prestaties zouden verdubbeld zijn ten opzichte van de voorganger. De Cyclone 10 GX-serie doet maximaal 134 Gigaflops in single floating point DSP-berekeningen.

Voor toepassingen waarbij het energieverbruik kritiek is, komt de LP-serie. Deze verbruiken tot 50% minder dan de vorige generatie. Ze worden gericht op simpele taken waarbij de kosten laag moeten blijven. Denk hierbij aan het bedienen van een motor in een fabricageproces of het uitlezen van sensoren.

Vanaf het tweede kwartaal komen ze beschikbaar, samen met de FPGA-software om ermee te programmeren.



De enige beschikbare afbeelding.