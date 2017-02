XPG SX950 SSD en externe EX500-behuizing met gaming-look bij Adata

Door Mark van de Luijtgaarden woensdag 15 februari 2017 13:37

Adata heeft vandaag de XPG SX950 aangekondigd, een SSD die mede dankzij het gebruik van 3D TLC-geheugencellen ongeveer 10 procent sneller moet zijn dan zijn voorganger. Tegelijkertijd heeft de EX500 het levenslicht gezien, een externe behuizing voor een 2,5" SSD of harde schijf.

De XPG SX950 is gebaseerd op een controller uit de stallen van SMI en komt beschikbaar in capaciteiten van 240, 480 en 960 GB. Lees- en schrijfsnelheden komen uit op respectievelijk 560 MB/s en 530 MB/s. Zoals gebruikelijk bij TLC-geheugen wordt een deel als SLC-cache aangesproken, om zo schrijfsnelheden op te krikken. Daarnaast is het werkgeheugen voor ditzelfde doel in te zetten.

Het opslagapparaat is 7 millimeter dik, maar kan middels de meegeleverde spacer ook in laptops geplaatst worden met een 9,5mm-bay. Daarnaast zit er een 3,5" bracket in de doos, die weer bij normale desktops van pas kan komen. De garantieperiode bedraagt zes jaar.

Met zijn agressieve vormgeving moet de EX500-behuizing vooral gamers aanspreken, al zouden op één of andere manier ook casemodders deel uitmaken van de doelgroep. Installatie van een schijf kan zonder gereedschap en het geheel wordt aangesloten via USB 3.1.

Over prijs en beschikbaarheid van de twee werd vooralsnog geen woord gesproken.