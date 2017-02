Strix Impact gaming-muis vanaf volgende week verkrijgbaar

Door Mitchell Dragt woensdag 15 februari 2017 16:44, bron: ASUS

ASUS heeft kenbaar gemaakt dat de Strix Impact gaming-muis vanaf volgende week leverbaar is. Hij kwam al vlug voorbij tijdens CES, maar details ontbraken nog. Die zijn er nu wel. De muis wordt gericht op gebruik met MOBA-games, waardoor hij licht en snel zou moeten zijn.

Het gewicht is zonder de kabel 91 gram, maar met kabel 112 gram, want het is een bedraad model. De behuizing is geschikt voor zowel links- als rechtshandigen en moet volgens ASUS duurzaam zijn. Ook de gebruikte switches in de knoppen voldoen aan die claim, want de Omron D2FC-F-K switches moeten 50 miljoen keer klikken kunnen volhouden. Er is een knop aanwezig om de DPI te veranderen, met ernaast een indicator daarvoor. Deze zijn bij het scrollwiel gepositioneerd. Het Republic of Gamers-logo is verlicht met RGB Aura Sync, zodat de kleur samengaat met de rest van de RGB-hardware.

Vanaf volgende week is de muis verkrijgbaar voor een prijs van zo'n €55.