Foto's en specificaties Moto G5-telefoons bevestigd

Door Tomas Hochstenbach donderdag 16 februari 2017 16:44, bron: Tweakers.net

Over de nieuwe Moto G-smartphones van Lenovo gaan al lange tijd geruchten, maar door een kortstondige vermelding op de site van een Colombiaanse webwinkel weten we nu vrijwel alles over de telefoons. Inmiddels is de informatie offline gehaald, maar onze collega's van Tweakers.net waren er snel genoeg bij om een kopie op te slaan.

Net als bij de huidige generatie komt er een gewone Moto G5 en een Plus-versie. Die laatste versie heeft niet alleen een iets groter scherm, maar ook een snellere processor, meer opslag en een accu met een hogere capaciteit. Bovendien is alleen de Moto G5 Plus water- en stofbestendig.

Het gebruikte materiaal lijkt op metaal, maar zeker bij de goedkopere versie is het waarschijnlijker dat het om 'metallic' plastic gaat. Op 26 februari, aan de vooravond van de MWC-beurs in Barcelona, worden de nieuwe telefoons gelanceerd. Volgens eerdere geruchten krijgen de Moto G5 en G5 Plus een lagere prijs dan hun voorgangers.

Moto G5 Moto G5 Plus Scherm 5"-LCD 1080p 5"-LCD 1080p Processor Snapdragon 430 Snapdragon 625 Werkgeheugen 2 GB 2 GB Opslag 32 GB 64 GB Accu 2800 mAh 3000 mAh Camera's 13MP, 5MP 12MP, 5MP Bijzonderheden Vingerafdrukscanner Vingerafdrukscanner, NFC, waterdicht Afmetingen 144,3 x 73 x 9,5 mm 150,2 x 74 x 7,9 mm



De Moto G5.



De Moto G5 Plus.