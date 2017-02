‘Nvidia GeForce GTX 1080 Ti wordt eind maart gelanceerd’

Door Michiel Berkhout zaterdag 18 februari 2017 15:43, bron: Nordic Hardware

Er gaan al een tijdje geruchten over een toekomstige high-end videokaart van Nvidia; de GeForce GTX 1080 Ti. Ook dook deze naam al eerder op bij Nvidia zelf, waarin werd vermeld dat gebruikers van een GeForce GTX 980 Ti voorrang krijgen bij de aanschaf van een GeForce GTX 1080 Ti. Inmiddels claimt Nordic Hardware te weten wanneer de desbetreffende videokaart gelanceerd wordt; eind maart 2017.

De website zou aan de informatie zijn gekomen via Taiwanese videokaartfabrikanten, die zouden hebben laten weten dat het nog maar iets meer dan een maand duurt voor Nvidia de kaart officieel zal lanceren. Naar alle waarschijnlijkheid ligt de exacte datum tussen 20 en 23 maart. Volgens eerdere geruchten wordt de GTX 1080 Ti aangedreven door een GP102-chip met 3328 ingeschakelde CUDA-cores. Ook wordt er gesproken over een kloksnelheid van 1.503 MHz dat middels boost op kan lopen tot 1.623 MHz, terwijl het 10 GB grote geheugen is verbonden middels een 384-bit brede geheugenbus en zijn werk doet op een effectieve kloksnelheid van 10 GHz. Het TDP van de kaart zou met 250 watt een stukje hoger liggen dan het huidige vlaggenschip, de GTX 1080, die een TDP van 180 watt kent.