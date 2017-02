'Xiaomi Mi 6 verschijnt als Full HD- en als WQHD-variant'

Door Michiel Berkhout zaterdag 18 februari 2017 17:52, bron: NextPowerUp

Xiaomi is dit jaar niet aanwezig op het Mobile World Congress, dat later deze maand in Barcelona wordt gehouden. Dit betekent echter niet dat er geen nieuw Android-vlaggenschip van het Chinese bedrijf aan zit te komen. Zo werkt de fabrikant aan de Mi 6, die naar verluidt in twee varianten zal verschijnen.

Volgens een recent bericht op Weibo beschikt het instapmodel van de Xiaomi Mi 6 over een Full HD-scherm, 4 GB RAM en 32 GB opslaggeheugen. Het luxere model voorziet eveneens in 4 GB RAM, maar is verder uitgerust met 64 GB opslaggeheugen en een WQHD-scherm. Verder wordt er gesproken over een 12-megapixel camera met een Sony IMX386-sensor aan de achterzijde, terwijl de voorkant wordt gesierd door een 8-megapixel front-facing camera met een Sony IMX268-sensor.