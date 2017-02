'Opvolger Tag Heuer Connected smartwatch krijgt verwisselbaar uurwerk'

Door Luuk van Gestel zondag 19 februari 2017 20:24, bron: Engadget, Android Central

De opvolger van de Tag Heuer Connected smartwatch zou wel eens een verwisselbaar uurwerk kunnen krijgen. Gebruikers zouden kunnen kiezen om de Android Wear 2.0-body te verwisselen voor een traditioneel mechanisch uurwerk. De nieuwe Connected Modular zou ook voorzien zijn van verwisselbare bandjes, lippen en gespen.

De CEO van Tag Heuer, Jean-Claude Biver, gaf in januari aan dat het bedrijf van plan is een opvolger voor zijn Connected smartwatch uit te brengen. De eerste Connected kent een vraagprijs van 1.500 dollar. Een maand na de lancering werd al duidelijk dat de fabrikant de vraag niet aankon, wat mee heeft geholpen in de beslissing een opvolger op de markt te brengen.

De nieuwe Connected Modular zal er in twee verschillende modellen komen. Het gaat om een grotere versie voor mannen en een compacte versie voor vrouwen. Volgens bronnen binnen Android Central zou de nieuwe Connected Modular op 14 maart al het levenslicht zien.