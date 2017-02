Mogelijke teardown Nintendo Switch duikt op

Door Mitchell Dragt maandag 20 februari 2017 21:36, bron: Baidu

Op het Chinese forum Baidu zijn foto's opgedoken van een vermoedelijke teardown van de Nintendo Switch. De foto's tonen de interne componenten tot in detail, wat de kans vergroot dat het om een echte Switch gaat en niet om een neppe.

We zien allereerst een accu van 4.310 mAh, wat overeenkomt met de officiële specificaties die Nintendo opgeeft. Het moederbord neemt qua oppervlakte ongeveer de helft van de console in beslag en huisvest onder meer de Nvidia Tegra X1. Deze chip heeft in de code A2 zitten, wat doet vermoeden dat het een nieuwe variant is van de eerste generatie die A1 in de code heeft. Mogelijk is deze op een kleiner productieprocedé gefabriceerd of zijn er wat aanpassingen in de architectuur gemaakt. Deze SoC wordt gekoeld door een enkele fan met een platte heatpipe die in de behuizing past. Verder is er nog een los printplaatje met een enkele chip, alsmede twee gesoldeerde chips die mogelijk het werkgeheugen zijn.

Kijkend naar de componenten lijkt het om de Switch te gaan, maar dat is niet voor honderd procent te bevestigen. Hieronder de fotoserie van de teardown.



De accu.



Bovenin mogelijk het RAM, onderin vermoedelijk de opslag.



De Tegra X1 heeft A2 in de code.



De koeling.



Mogelijk de opslag.



Het cartridge-slot.



Het scherm.