Eerste conceptversie IEEE 802.11ay gepubliceerd: tot 176 Gb/s in dezelfde kamer

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 21 februari 2017 13:07, bron: IEEE 802.11ay

Het IEEE heeft conceptversie 0.1 van de nieuwe 802.11ay-standaard gepubliceerd. Dit wifi-protocol volgt 802.11ad op en vertwintigvoudigd de maximale link-rate. De standaard voegt veel bredere kanalen en MIMO toe aan het huidige 60 GHz-protocol waardoor tientallen gigabits per seconde verzonden kunnen worden.

802.11ad zit nog maar een klein jaar in de eerste apparaten maar nu al is de eerste conceptversie van de opvolger gepubliceerd. Waar 802.11ad 2,16GHz aan bandbreedte in de 60 GHz-band gebruikt, verviervoudigt dit naar 8,64 GHz bij 802.11ay. Ook wordt MIMO nu ingezet, waarbij er maximaal 4 spatial streams kunnen worden gebruikt. Een linksnelheid van 44 Gb/s per stream wordt dan mogelijk, oftewel 176 Gb/s bij 4 datastromen.

Een van de grootste mogelijkheden die deze standaard bied zijn draadloze beeldschermen. Met een overdrachtssnelheid hoger dan de nieuwste HDMI- en DisplayPort-standaarden bij elkaar is het geen enkel probleem om zonder compressie een hoge resolutie beeldscherm aan te sturen. Een tablet of VR-headset kan zo alleen uit een scherm bestaan, al het rekenwerk wordt dan op een computer of server uitgevoerd.

Met dit protocol zou je dus een centrale PC in het huis kunnen hebben, die beeld naar elk gewenst scherm toe stuurt, of het nu een tablet, monitor, televisie of VR-headset is, zonder enige kwaliteitsverlies. Voordat het zover is zullen we echter nog even moeten wachten, conceptversie 1.0 komt pas in juli uit. Daarna duurt het nog minimaal een jaar voordat het protocol in de eerste apparaten verschijnt.