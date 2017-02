Xtorm introduceert XPD16 Vigor Power Hub met USB Type-C

Door Luuk van Gestel dinsdag 21 februari 2017 20:11, bron: Xtorm

Het Nederlandse Xtorm komt met een aantal nieuwe powerbanks en andere producten voorzien van USB Type-C.

De XB202, XB201 en XB200 powerbanks zijn al eerder geïntroduceerd, maar zijn recentelijk toegevoegd aan onze prijsvergelijker. Respectievelijk zijn ze voorzien van een interne batterij van 17.000 mAh, 10.000 mAh en 6.700 mAh. De powerbanks beschikken over Quick Charge 3.0 en hebben een uitneembaar microUSB-kabeltje om apparaten die voorzien zijn van een microUSB-aansluiting op te laden. Daarnaast beschikken de XB2-serie powerbanks over een USB Type-C-poort en er wordt een USB Type-C-kabel bijgeleverd. LEDs rondom de aan/uit-knop geven de hoeveelheid batterij aan.

Nieuw in het assortiment is de XPD16 Vigor Power Hub. Met de hub kunnen tot zeven mobiele apparaten tegelijk opgeladen worden via een USB Type-C-poort, een van de andere vier USB-poorten of draadloos. Ook dit model is voorzien van Quick Charge 3.0 voor het snel opladen van je mobile device. Een 'Smart IC chip' zou volgens de fabrikant voor een optimale stroomverdeling moeten zorgen.

De XB202, XB201 en XB200 powerbanks zijn te vinden in onze prijsvergelijker voor een gemiddelde prijs van respectievelijk 84,95 euro, 64,95 euro en 44,95 euro. De XPD16 Vigor Power Hub is via de website van de fabrikant te koop voor een prijs van 69 euro.