'Eerste foto's werkende Galaxy S8, komt met display dock'

Door Mitchell Dragt woensdag 22 februari 2017 13:07, bron: @Universelce (Twitter), Android Police

Op Twitter zijn de vermoedelijke eerste foto's opgedoken van een werkende Galaxy S8. Ook is er informatie opgedoken uit de handleiding van de Galaxy Tab S3 die het bedrijf in het verschiet heeft. Deze bestanden zouden verkregen zijn via een system dump.

De foto's tonen wat details van het toestel, zoals de rand boven het scherm die net hoog genoeg is om een heel arsenaal aan sensoren te huisvesten. Ook zien we een deel van de boven en onderkant, alsmede een foto waarbij het scherm aan is. Daarop zien we de on-screen-knoppen die Samsung zelf ontworpen lijkt te hebben, met behoud van de omgekeerde volgorde.

Via de vermeende foto's uit de handleiding van het toestel worden de on-screen-knoppen bevestigd, samen met een ander nieuwtje. De S8 is te zien terwijl hij in een dock staat dat verbonden is met een scherm dat een user interface weergeeft. De kans is dus groot dat ook Samsung met een systeem komt om via de telefoon een desktop-omgeving te creëren, mogelijk onder de naam DeX.